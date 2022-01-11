Суперкубок Испании

Барселона – Реал

12 января, 21:00. Эр-Рияд, стадион Жемчужина

Телетрансляция на MEGOGO

Испанские гранды на разных этапах эволюции. Карло Анчелотти немного подправил игру Реала и шагает к чемпионству. Ставка на свободу для звезд полностью себя оправдывает. Это зрелая команда, знающая свои сильные и слабые стороны. Барселона наоборот только в начале пути – Хави постепенно прививает свой футбол. Из-за кадровых проблем процесс затягивается, результаты приходят тяжело. Суперкубок может стать единственным шансом каталонцев на трофей в этом сезоне. Барса далеко не фаворит и уже два года проигрывает Эль Класико.

Атлетико – Атлетик

13 января, 21:00. Эр-Рияд, стадион Жемчужина

Телетрансляция на MEGOGO

Суперкубок Испании возвращается в Саудовскую Аравию в топ-составе. Возможно, Атлетик немного уступает конкурентам по статусу, но славится успехами в кубковых турнирах. В прошлом году баски выиграли Суперкопу, одолев и Реал, и Барселону. Однако теперь нужно выбивать Атлетико. "Матрацники" продолжают усиливать атаку, но игра более зрелищной не становится. Результаты с началом зимы вообще превратились в катастрофу – Диего Симеоне выиграл всего один из 6 матчей чемпионата. Команде требуется срочная перезагрузка.

Кубок лиги и скандал от Клоппа

Тоттенхэм – Челси

12 января, 21:45. Лондон, Тоттенхэм Стэдиум

Телетрансляция на канале Setanta Sports +

Челси одной ногой в финале Кубка лиги после уверенной домашней победы над Тоттенхэмом. Томас Тухель обыграл Антонио Конте во всех аспектах. Челси был лучше как командно, так и индивидуально. Зиеш провел роскошный матч, а Лукаку всеми силами пытался реабилитироваться за скандальное интервью. Интересно, что подготовил Тоттенхэм на ответный матч, но судьба противостояния, кажется, решена.

Ливерпуль – Арсенал

13 января, 21:45. Ливерпуль, Анфилд

Телетрансляция на канале Setanta Sports +

Ливерпуль не встретился с Арсеналом на прошлой неделе – матч перенесли по просьбе мерсисайдцев, у которых якобы случилась вспышка коронавируса. Юрген Клопп впоследствии сообщил, что почти все тесты (кроме Трента) оказались ложноположительными. Удивительная ситуация. Другие клубы обвиняют Ливерпуль в уловках и лжи. Намеренно или ненамеренно, но Клопп получил дополнительное время на подготовку к Арсеналу, который сейчас на ходу. Команда Микеля Артеты запрыгнула в топ-4 АПЛ, начала побеждать и дала бой даже Ман Сити. Впереди интересная двухматчевая дуэль. Дополнительное преимущество "канониров" – меньшие потери из-за Кубка Африки.

Шева на грани увольнения

Аталанта – Венеция

12 января, 18:30. Бергамо, Атлети Адзурри д'Италия

Телетрансляция на канале Футбол 1

Украинцы с совершенно разными задачами подходят к 1/8 финала Кубка Италии. От Малиновского ждем только победы над скромной Венецией, борющейся за выживание в Серии А. На выходных Аталанта разнесла Удинезе, а Руслан отличился голом и ассистом. Он провел отличный матч и отбыл на поле все 90 минут, что редкость. Поэтому в кубке Джан Пьеро Гасперини может предоставить Малиновскому отдых. В конце осени Аталанта разгромила Венецию в чемпионате.

Милан – Дженоа

13 января, 22:00. Милан, Сан-Сиро

Телетрансляция на канале Футбол 1

Андрей Шевченко возвращается на Сан-Сиро в ужасном настроении. Нет времени на мысли о теплой встрече с трибунами – поражение от Специи спровоцировало слухи об уходе. Шеве нужны результаты, нужна игра, нужно хоть что-то, за что можно зацепиться. Дженоа смотрится безнадежно. Почти ничего не создает и в то же время много позволяет у своих ворот. Прошел тот период, когда мы искали позитив в мелочах. Лазарет пустеет, приходят новые футболисты, уже и соперники попроще, а улучшения нет. Ни одной победы за 9 туров Серии А, статистика голов – 3:15. И не стоит ожидать, что Милан сделает подарок. У "россонери" огромные потери, но Стефано Пиоли держит команду на плаву и остается в чемпионской гонке.

Суперкубок Италии

Интер – Ювентус

12 января, 22:00. Милан, Сан-Сиро

Телетрансляция на канале Футбол 1

Интер прекрасен. "Нерадзурри" выиграли восемь предыдущих матчей Серии А, а в шести из них не пропустили ни одного гола. Симоне Индзаги легко отстреливает аутсайдеров и не проигрывает прямым конкурентам. Команда превосходит все ожидания после летней потери тренера и лидеров. Другое дело – Ювентус. Макс Аллегри за полгода не сумел вернуть туринцам чемпионскую игру. Победы пришли, зона ЛЧ уже поблизости, но нынешний Юве не внушает страха и имеет очевидные слабости. Наполи и Рома на прошлой неделе их подсветили. Ювентус спас предыдущее Derby d'Italia на последних минутах благодаря пенальти. В среду нервов будет не меньше.

Шевченко під загрозою відставки, черговий гол Маліновського, сімейна казка в Порту і римський трилер – огляд вікенду