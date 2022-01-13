Милан принимает Дженоа в рамках 1/8 финала Кубка Италии. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

Поединок Милан – Дженоа состоится сегодня, 13 января. Стартовый свисток на стадионе Сан-Сиро прозвучит в 22:00. Смотреть игру вживую можно на телеканале Футбол 1, начиная с 21:55. Также матч покажет онлайн-платформа oll.tv – нужна соответствующая подписка. Текстовую онлайн-трансляцию проведет "Футбол 24".

Дженоа ведет переговоры с игроком сборной Германии – Шевченко может не дождаться элитного усиления

Милан только начинает свой путь в нынешнем розыгрыше Кубка Италии. В свою очередь, Дженоа уже преодолела два раунда. "Грифоны" прошли Перуджу (3:2) и Салернитану (1:0). "Гранатовых" побеждали уже с Андреем Шевченко во главе. Сегодняшний матч для украинского специалиста может иметь решающее значение. Итальянские СМИ все громче говорят об отставке. К слову, Шевченко сможет напрямую управлять командой у кромки поля. Тест на коронавирус снова был отрицательным. Месяц назад Дженоа дома пропустила от Милана три "сухих" мяча.