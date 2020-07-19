Шехич официально покинул Ворсклу

Очередной легионер полтавского клуба покинул команду.

Боснийский вингер Ворсклы Эдин Шехич покинул полтавскую команду, сообщает клубная страница в социальной сети Instagram.

Легионер Ворсклы объявил о своем уходе из полтавского клуба

Интересно, что по данным Transfermarkt контракт с Шехичем действует до 31 июля 2020 года, однако стороны решили не дожидаться окончания сделки.

Напомним, 25-летний легионер присоединился к лагерю "зелено-белых" в январе 2019 года, перейдя из хорватского Сплита. В текущем сезоне сыграл за ворсклян в 13 поединках во всех турнирах, в которых забил два гола.

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