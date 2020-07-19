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Шехич официально покинул Ворсклу

19 июля 10:47 - Читати українською
Шехич официально покинул Ворсклу
Эдин Шехич (слева) / Фото из открытых источников

Очередной легионер полтавского клуба покинул команду.

Боснийский вингер Ворсклы Эдин Шехич покинул полтавскую команду, сообщает клубная страница в социальной сети Instagram.

Легионер Ворсклы объявил о своем уходе из полтавского клуба

Интересно, что по данным Transfermarkt контракт с Шехичем действует до 31 июля 2020 года, однако стороны решили не дожидаться окончания сделки.

Напомним, 25-летний легионер присоединился к лагерю "зелено-белых" в январе 2019 года, перейдя из хорватского Сплита. В текущем сезоне сыграл за ворсклян в 13 поединках во всех турнирах, в которых забил два гола.

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Ворскла Ворскла УПЛ Эдин Эдин Шехич
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