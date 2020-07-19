Шехіч офіційно покинув Ворсклу

Черговий легіонер полтавського клубу залишив команду.

Боснійський вінгер Ворскли Едін Шехіч покинув полтавську команду, повідомляє клубна сторінка у соціальній мережі Instagram.

Легіонер Ворскли оголосив про свій відхід з полтавського клубу

Цікаво, що за даними Transfermarkt контракт з Шехічем чинний до 31 липня 2020 року, однак сторони вирішили не чекати закінчення угоди.

Нагадаємо, 25-річний легіонер приєднався до табору "зелено-білих" у січні 2019 року, перейшовши з хорватського Спліта. У поточному сезоні зіграв за ворсклян у 13 поєдинках у всіх турнірах, в яких забив два голи.

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