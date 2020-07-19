toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
КОЛОС - ДИНАМО ЗОРЯ - ДЕСНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ

Шехіч офіційно покинув Ворсклу

10:47 - Читать на русском
Шехіч офіційно покинув Ворсклу
Едін Шехіч (ліворуч) / Фото з відкритих джерел

Черговий легіонер полтавського клубу залишив команду.

Боснійський вінгер Ворскли Едін Шехіч покинув полтавську команду, повідомляє клубна сторінка у соціальній мережі Instagram.

Легіонер Ворскли оголосив про свій відхід з полтавського клубу

Цікаво, що за даними Transfermarkt контракт з Шехічем чинний до 31 липня 2020 року, однак сторони вирішили не чекати закінчення угоди.

Нагадаємо, 25-річний легіонер приєднався до табору "зелено-білих" у січні 2019 року, перейшовши з хорватського Спліта. У поточному сезоні зіграв за ворсклян у 13 поєдинках у всіх турнірах, в яких забив два голи.

СК Дніпро-1 – Ворскла, Львів – Маріуполь: анонс матчів УПЛ

blog_ava
Левченко пояснив, завдяки чому Зінченко отримує місце у стартовому складі Манчестер Сіті
01:00
1630
Теги
УПЛ Ворскла Ворскла Едін Едін Шехіч
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
50
хв
СК Дніпро-1
17:00
Ворскла
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук