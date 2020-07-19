СК Днепр-1 – Ворскла, Львов – Мариуполь: анонс матчей УПЛ

СК Днепр-1 – Ворскла

Днепровцам от поединка с Ворсклой ничего не нужно – команда Дмитрия Михайленко ещё неделю назад обеспечила выход в плей-офф с седьмого места. Там она встретится с Колосом, поэтому сегодняшний матч для "спортклуба" является спаррингом, в котором неплохо было бы выставить ослабленный состав. В нём можно проверить новых исполнителей – например, в линии обороны, которая в последних матчах допускала огромные ошибки. Также есть смысл испробовать какие-то новые схемы. Только такие вопросы возникают перед "желто-чёрными" перед этой встречей.

Ворскла также ни за что не борется, хотя в предыдущем туре вполне реально было навязать борьбу за плей-офф Мариуполю. К сожалению, руководство полтавчан ещё до сенсационного поражения азовцев от Олимпика отправило основной состав в отпуск, а возвращать никого не стало – сезон доигрывают молодежным составом. "Детский сад" Виталия Косовского, между тем, не является мальчиком для битья – Львов ему едва не проиграл, а Мариуполь горел до 55-й минуты (но потом дожал и победил). Словом, с резервом матчи Ворсклы становятся даже более интересными.

Кадровая ситуация

Травмированные: Тейлор (СК Днепр-1)

Дисквалифицированы: Челядин (Ворскла)

Ориентировочные составы на матч СК Днепр-1 – Ворскла

СК Днепр-1: Клищук – Чичиков, Лопырёнок, Сваток, Адамюк – Батагов – Коркишко, Когут, Вакулко, Булеца – Хобленко

Ворскла: Исенко – Семилет, Павлюк, Дубко, Мельничук – Гаджук, Посевкин – Власов, Кулаковский, Козыренко – Кравчук

Прогноз "Футбол 24" – 3:1

Учитывая слабость обороны днепровцев, на гол в их ворота вполне можно надеяться – тем более, что Ворскла и молодёжным составом забивает всем. И, всё же, СК Днепр даже в условиях сильной ротации будет на порядок сильнее и опытнее, чем банда Виталия Косовского, поэтому фаворит матча очевиден. "Желто-чёрные" отпразднуют победу.

Львов – Мариуполь

На Львов в текущем сезоне больно смотреть. Команда не знает побед уже в двенадцати матчах подряд, уступив в половине из них и даже не выиграв у молодёжного состава Ворсклы – 19-летние пацаны в конце встречи могли ещё и три очка набрать. Даже два забитых гола на старте матча против СК Днепр-1 не спасли команду Георгия Цецадзе от поражения, а в предыдущем туре Олимпик вообще разгромил "горожан" со счётом 1:5. Отмазки об усталости от постоянных выездов уже не работают, ведь львовянам разрешили играть дома. Сегодня у них будет последний шанс завершить чемпионат хотя бы на каком позитиве.

Мариуполь также проиграл Олимпику, да ещё и резервному составу, но после этого реабилитировался победой над Ворсклой – правда, полтавчане тоже играли против них не основой, а молодёжкой. И не сказать, чтобы азовцы сильно понравились в том поединке, ведь команда горела до 55-й минуты со счетом 0:1, да ещё и в меньшинстве, лишь в последний час дожав "зелёно-белых" на классе. Александр Бабич злой, как бешеный пес, но заставить команду бегать на полную без турнирной мотивации он вряд ли сможет – тем более, что на его место скоро придёт новый тренер. Впрочем, совсем бить баклуши нельзя, ведь не за горами плей-офф за еврокубки против Александрии.

Кадровая ситуация

Травмированные: Кравчук (под вопросом) – Танковский

Дисквалифицированы: Бопесу, Недоля – Игнатенко

Ориентировочные составы на матч Львов – Мариуполь

Львов: Сарнавский – Клименчук, Борзенко, Братков, Люлька – Прыймак – Богунов, Шина, Татарков, Тавареш – Ренан

Мариуполь: Гальчук – Полегенько, Дава, Яворский, Корниенко – Чурко, Федорчук, Чех, Кащук – Фомин, Топалов

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Мариуполь вышел в плей-офф с восьмого места и проводит шестой день на выезде, намотав на колеса 2800 км – сегодня он может позволить себе игру "на расслабоне". Это шанс для Львова, но "горожане" настолько приучили нас к безвольной раздаче очков, что уже просто не верится в победу. Именно поэтому есть резон поставить на ничью.