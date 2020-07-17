Легионер Ворсклы объявил о своем уходе из полтавского клуба

Бразильский полузащитник "зелено-белых" Луизао покидает финалистов Кубка Украины в связи с завершением аренды.

"Очень благодарен за хороший сезон, который у нас был. В этот период я ​​чувствовал, что мне и моей работе доверяли. Было много счастливых моментов. Были и не очень, но все они внесли огромный вклад в мой профессиональный рост и, прежде всего, в личную жизнь. Я надеюсь, что вернул время.

Ворскла – Мариуполь – 1:2 – видео голов и обзор матча

Моя вечный почет и уважение к тому, как клуб, болельщики и город приветствовали меня – я никогда этого не забуду. Я горжусь тем, что мог работать с такими способными и преданными профессионалами. Я всегда буду поддерживать Ворсклу", – написал футболист на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, 22-летний бразилец присоединился к Ворскле в августе 2019 года на правах аренды из Порту. В текущем сезоне провел за полтавский клуб 23 поединка во всех турнирах, в которых забил один гол.

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