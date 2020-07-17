toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ - ЗАРЯ РЕАЛ МАДРИД УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ПЕРВАЯ ЛИГА

Легионер Ворсклы объявил о своем уходе из полтавского клуба

12:15 - Читати українською
Легионер Ворсклы объявил о своем уходе из полтавского клуба
Луизао / ФК Ворскла

Бразильский полузащитник "зелено-белых" Луизао покидает финалистов Кубка Украины в связи с завершением аренды.

"Очень благодарен за хороший сезон, который у нас был. В этот период я ​​чувствовал, что мне и моей работе доверяли. Было много счастливых моментов. Были и не очень, но все они внесли огромный вклад в мой профессиональный рост и, прежде всего, в личную жизнь. Я надеюсь, что вернул время.

Ворскла – Мариуполь – 1:2 – видео голов и обзор матча

Моя вечный почет и уважение к тому, как клуб, болельщики и город приветствовали меня – я никогда этого не забуду. Я горжусь тем, что мог работать с такими способными и преданными профессионалами. Я всегда буду поддерживать Ворсклу", – написал футболист на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, 22-летний бразилец присоединился к Ворскле в августе 2019 года на правах аренды из Порту. В текущем сезоне провел за полтавский клуб 23 поединка во всех турнирах, в которых забил один гол.

Мариуполь одержал волевую победу над молодежным составом Ворсклы – азовцы официально вышли в плей-офф УПЛ

blog_ava
Динамо – Заря: Шапаренко назвал одноклубника, который добавил уверенности игре киевлян
07:30
7170
Теги
Ворскла Ворскла Луизао
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
12
мин
Вест Хэм
22:00
Уотфорд
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук