Чемпионат Англии 2020/21, 13-й тур

Астон Вилла – Бёрнли – 0:0

Шеффилд Юнайтед – Манчестер Юнайтед – начало в 22:00

Матч между Астон Виллой и Бёрнли в Бирмингеме обещал быть интересным, ведь "вилланы" в предыдущем туре прибили Вулверхэмптон, а "бордовые" недавно расписали ничью с Эвертоном и выиграли у Арсенала на выезде.

Впрочем, с голами в этой встрече не сложилось: хозяева доминировали, нанеся в шесть раз больше ударов, но мяч не летел в сетку – Эль-Гази на 37-й минуте попал в перекладину, Хос на 44-й пробил в штангу, а голкипер Бёрнли исполнил несколько шикарных сейвов. В конце концов, прошить его так и не удалось. Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

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