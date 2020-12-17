Астон Вилла расписала ничью с Бёрнли
В рамках поединка 13-го тура АПЛ Астон Вилла и Бёрнли голами не порадовали.
Чемпионат Англии 2020/21, 13-й тур
Астон Вилла – Бёрнли – 0:0
Шеффилд Юнайтед – Манчестер Юнайтед – начало в 22:00
Матч между Астон Виллой и Бёрнли в Бирмингеме обещал быть интересным, ведь "вилланы" в предыдущем туре прибили Вулверхэмптон, а "бордовые" недавно расписали ничью с Эвертоном и выиграли у Арсенала на выезде.
Впрочем, с голами в этой встрече не сложилось: хозяева доминировали, нанеся в шесть раз больше ударов, но мяч не летел в сетку – Эль-Гази на 37-й минуте попал в перекладину, Хос на 44-й пробил в штангу, а голкипер Бёрнли исполнил несколько шикарных сейвов. В конце концов, прошить его так и не удалось. Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.