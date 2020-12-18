Шеффилд Юнайтед принимал Манчестер Юнайтед в рамках 13-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

Голкипер МЮ Дин Хендерсон "привез" курьезный гол в свои ворота уже на 5-й минуте, но радость хозяев была недолгой. Еще до перерыва Рашфорд и Марсьяль вывели гостей вперед.

Манчестер Юнайтед одержал историческую выездную победу над Шеффилдом

Второй тайм начался с красивого гола от Маркуса, который оформил дубль. В конце встречи Хендерсон снова "отличился", пропустив после подачи с углового в ближний угол.

Победа подняла Манчестер Юнайтед на 6-ю строчку, Шеффилд остался на дне таблицы пока без побед в нынешнем сезоне.

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