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Шеффилд Юнайтед – Арсенал – 0:1 – видео гола и обзор матча

00:45 9 Читати українською
Шеффилд Юнайтед – Арсенал – 0:1 – видео гола и обзор матча
Шеффилд Юнайтед – Арсенал / Фото Шеффилд Юнайтед

Шеффилд Юнайтед неожиданно переиграл Арсенал в рамках 9-го тура АПЛ. Смотрите видеообзор матча Шеффилд Юнайтед – Арсенал.

31’ Лис Муссе
 
31’ Лис Муссе

Арсенал прогнозируемо захватил иницативу со стартовых минут, но открыть счет было суждено именно хозяевам. На 31-й минуте точным ударом отличился Лис Муссе.

Арсенал безвольно уступил Шеффилд Юнайтед на выезде

После перерыва рисунок игры не сильно изменился. Лондонцы продолжали доминировать на поле, но результата это не принесло. В итоге второе поражение "канониров" в нынешнем сезоне АПЛ.

После 9-ти туров Арсенал расположился на 5-й строчке, Шеффилд Юнайтед – 9-й.

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Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед Англия Видеоновости Шеффилд Юнайтед - Арсенал Арсенал Арсенал
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