Шеффилд Юнайтед – Арсенал – 0:1 – видео гола и обзор матча

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Битви на Олімпійському, Яремчук дає вогню, побиття лідерів у Європі та успіхи топів УПЛ: огляд футбольного тижня у мемахMykhailo_Yukhymenko — 21 окт 2731
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