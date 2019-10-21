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Арсенал безвольно уступил Шеффилд Юнайтед на выезде

21 октября 23:59 22 Читати українською
Арсенал безвольно уступил Шеффилд Юнайтед на выезде

В матче 9-го тура АПЛ Арсенал ничем не смог ответить Шеффилду на гол в первом тайме (1: 0).

31’ Лис Муссе
 
31’ Лис Муссе

В вечер понедельника Арсенал на выезде встречался с Шеффилдом. Несмотря на доминирование "канониров" в контроле мяча, хозяева в начале встречи не уступали в количестве опасных моментов. А на 30-й минуте и вовсе вышли вперед! Муссе вколотил мяч в ворота после скидки О'Коннела головой – 1:0! До конца тайма Арсенал наседал над штрафной Юнайтед, но до перерыва счет не изменился.

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После перерыва подопечные Эмери продолжили доминировать на поле, однако не запомнились особо опасными эпизодами вблизи чужой штрафной. В середине второго тайма коуч лондонцев рискнул и выпустил Ляказетта вместо Джаки, что должно было обострить атаки хозяев. Однако во втором тайме можно вспомнить разве что удар Себальйоса по центру ворот – без проблем для кипера хозяев, и Пепе, удару которого не хватило точности – рядом со штангой.

В конце концов, хозяева выдержали финальный штурм и заработали справедливые 3 очка, а Арсенал потерял отличную возможность выйти на третье место АПЛ.

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