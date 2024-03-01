Ведущий аналитический портал The Analyst от Opta решил разобраться, кого стоит называть лучшим левым защитником современности. В список претендентов на уровне с Энди Робертсоном, Альфонсо Дэвисом, Тео Эрнандесом, Йошко Гвардиолом, Натаном Аке, Федерико Димарко и Алексом Гримальдо попал Александр Зинченко.

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"Если говорить о современных инвертированных фулбеках, то лучшим на планете является Зинченко. Чтобы понять, насколько он эффективен, достаточно взглянуть, как благодаря ему трансформировался Арсенал. После прихода Зинченко "канониры" стали постоянным претендентом на титул в АПЛ.

Совсем не случайно, что он годами имел доверие Пепа Гвардиолы (с которым выиграл 4 чемпионства), а за сборную Украины играет в роли креативного хавбека. Зинченко слишком талантлив, чтобы выполнять роль традиционного крайнего защитника. Он прекрасно чувствует себя в окружении соперников и играет через узкие зоны в полузащите.

Зинченко при первой возможности превращается в центрхава, обеспечивая команде численное большинство в центре поля. И хотя он работает в условиях ограниченного пространства, точность передач в этом сезоне прекрасная – 89,8%. Украинец занимает пятое место в АПЛ по передачам с продвижением (6,2 за матч), а все остальные лидеры этого рейтинга имея значительно меньшую точность пасов. Зинченко в своих пасах смелый и одновременно эффективный.

Он является ключевым элементом билд-апа Арсенала. В среднем за матч Зинченко участвует в 5,6 атаки, которые завершаются ударами. Это больше, чем любой левый защитник в АПЛ. А если примем во внимание и правых, то лучше только Александер-Арнольд и Уокер.

Травматичность – главный аргумент против того, чтобы назвать его лучшим левым защитником, но любые сомнения относительно оборонительных навыков Зинченко безосновательны. В системе Арсенала роль украинца далека от традиционной (Габриэль прикрывает фланг). А навыки работы с мячом делают Зинченко невероятно эффективным на этой позиции", – говорится в материале.

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