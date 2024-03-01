Зинченко сравнили с лучшими левыми защитниками мира – топовые аналитики выдали тонну комплиментов украинцу
Лидер сборной Украины Александр Зинченко вышел на мировой уровень, раскрывшись на позиции левого фулбека.
Ведущий аналитический портал The Analyst от Opta решил разобраться, кого стоит называть лучшим левым защитником современности. В список претендентов на уровне с Энди Робертсоном, Альфонсо Дэвисом, Тео Эрнандесом, Йошко Гвардиолом, Натаном Аке, Федерико Димарко и Алексом Гримальдо попал Александр Зинченко.
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"Если говорить о современных инвертированных фулбеках, то лучшим на планете является Зинченко. Чтобы понять, насколько он эффективен, достаточно взглянуть, как благодаря ему трансформировался Арсенал. После прихода Зинченко "канониры" стали постоянным претендентом на титул в АПЛ.
Совсем не случайно, что он годами имел доверие Пепа Гвардиолы (с которым выиграл 4 чемпионства), а за сборную Украины играет в роли креативного хавбека. Зинченко слишком талантлив, чтобы выполнять роль традиционного крайнего защитника. Он прекрасно чувствует себя в окружении соперников и играет через узкие зоны в полузащите.
Зинченко при первой возможности превращается в центрхава, обеспечивая команде численное большинство в центре поля. И хотя он работает в условиях ограниченного пространства, точность передач в этом сезоне прекрасная – 89,8%. Украинец занимает пятое место в АПЛ по передачам с продвижением (6,2 за матч), а все остальные лидеры этого рейтинга имея значительно меньшую точность пасов. Зинченко в своих пасах смелый и одновременно эффективный.
Он является ключевым элементом билд-апа Арсенала. В среднем за матч Зинченко участвует в 5,6 атаки, которые завершаются ударами. Это больше, чем любой левый защитник в АПЛ. А если примем во внимание и правых, то лучше только Александер-Арнольд и Уокер.
Травматичность – главный аргумент против того, чтобы назвать его лучшим левым защитником, но любые сомнения относительно оборонительных навыков Зинченко безосновательны. В системе Арсенала роль украинца далека от традиционной (Габриэль прикрывает фланг). А навыки работы с мячом делают Зинченко невероятно эффективным на этой позиции", – говорится в материале.
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