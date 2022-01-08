Шахтер провел голосование среди своих поклонников по поводу лучшего гола "оранжево-черных" за последние четыре года. Победителем проекта "Battle голов" стал удар уже экс-"горняка" Виктора Коваленко в ворота Динамо.

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Напомним, в ноябре 2018 года в матче 14-го тура УПЛ между Динамо и Шахтером Коваленко на 95-й минуте вырвал победу для дончан (2:1). Полузащитник отважился на дальний удар, который в результате был признан лучшим голом "горняков" в сезоне 2018/19. Шахтер тогда стал чемпионом, опередив Динамо на 7 очков.

К слову, сейчас Коваленко выступает за Специю на правах аренды из Аталанты, куда перебрался в феврале 2021 года.

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