Лунин отомстил Алькояно во втором матче за Реал – Мадрид благодаря украинцу и удачи прошел дальше в Кубке Испании
Реал с трудом победил Алькояно (3:1) в 1/16 финала Кубка Испании. Обзор матча и игры Андрея Лунина читайте на "Футбол 24".
Лунин два с половиной года ждал, чтобы сыграть за Реал, а дебют превратился в кошмар. В прошлом январе Мадрид позорно вылетел из Кубка Испании от Алькояно. Украинский голкипер еще на год остался без игровой практики. В Примере и Лиге чемпионов ему шансов не дают – пришлось терпеть до Копа дель Рей.
Андрей сегодня провел второй матч за Реал. Снова 1/16 финала, снова жребий подарил Алькояно. Карло Анчелотти, научен горьким опытом Зидана, выставил сильный состав. Перед Луниным вышли основные центрбеки Алаба и Милитао. Ничего не предвещало проблем для Мадрида.
Но трудности возникли со стартовым свистком. Уже на третьей минуте Лунину пришлось вытаскивать мяч из-под перекладины. Футболисты Реала почему-то не были готовы к настырности соперника. Алькояно прессинговал рвано, но очень агрессивно. Мадридские звезды не могли ни атаку провести, ни просто успокоить игру.
Во владениях Лунина часто возникал пожар. Украинец высказывал партнерам претензии и работал в поте лица. Во время стандартов Андрей играл на выходах, а ближе к перерыву достал мяч с нижнего угла после дальнего удара Бланко. Плохая игра Начо и Марсело давала Лунину работу.
Первого удара гостей пришлось ждать 18 минут. Алькояно существенно превосходил Реал по моментам. Мадрид ничего не создал, но ушел на перерыв с победным счетом – Милитао замкнул подачу с углового. Откровенно повезло команде Анчелотти, которая играла хуже представителя третьего дивизиона.
Показалось, что на второй тайм Реал вышел с большей концентрацией. Моментов "сливочные" все равно не создавали, но по крайней мере у собственных ворот было спокойнее. До середины тайма. А потом Мадрид пропустил – опять провалился фланг Марсело.
Лунин присел в ожидании удара от Синтаса, но хавбек Алькояно умудрился закрутить в дальнюю "девятку"! Украинец только задел мяч и не спас. Запахло жареным. Хозяева на кураже забрали мяч и продолжали атаковать. А Реал ничего, кроме острых угловых, предложить не мог.
Впрочем, за Реал вступилась удача. Мадридцы организовали едва ли не единственную классную атаку за весь матч, но плохо ее завершили. К счастью, удар Асенсио рикошетом влетел в пустые ворота. Еще через две минуты Мадрид забил третий – защитники курьезно выбили мяч, и тот от Иско закатился в сетку.
Алькояно до финального свистка провел несколько атак, дав Лунину возможность совершить еще один сейв. Украинец надежной игрой на линии помог Реалу победить и выйти в 1/8 финала Копа дель Рей. Без спокойствия Андрея в первом тайме Мадрид мог потерпеть катастрофу.