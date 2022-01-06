Реал с трудом победил Алькояно (3:1) в 1/16 финала Кубка Испании. Обзор матча и игры Андрея Лунина читайте на "Футбол 24".

Лунин два с половиной года ждал, чтобы сыграть за Реал, а дебют превратился в кошмар. В прошлом январе Мадрид позорно вылетел из Кубка Испании от Алькояно. Украинский голкипер еще на год остался без игровой практики. В Примере и Лиге чемпионов ему шансов не дают – пришлось терпеть до Копа дель Рей.

Андрей сегодня провел второй матч за Реал. Снова 1/16 финала, снова жребий подарил Алькояно. Карло Анчелотти, научен горьким опытом Зидана, выставил сильный состав. Перед Луниным вышли основные центрбеки Алаба и Милитао. Ничего не предвещало проблем для Мадрида.

Но трудности возникли со стартовым свистком. Уже на третьей минуте Лунину пришлось вытаскивать мяч из-под перекладины. Футболисты Реала почему-то не были готовы к настырности соперника. Алькояно прессинговал рвано, но очень агрессивно. Мадридские звезды не могли ни атаку провести, ни просто успокоить игру.

Во владениях Лунина часто возникал пожар. Украинец высказывал партнерам претензии и работал в поте лица. Во время стандартов Андрей играл на выходах, а ближе к перерыву достал мяч с нижнего угла после дальнего удара Бланко. Плохая игра Начо и Марсело давала Лунину работу.

Первого удара гостей пришлось ждать 18 минут. Алькояно существенно превосходил Реал по моментам. Мадрид ничего не создал, но ушел на перерыв с победным счетом – Милитао замкнул подачу с углового. Откровенно повезло команде Анчелотти, которая играла хуже представителя третьего дивизиона.

Показалось, что на второй тайм Реал вышел с большей концентрацией. Моментов "сливочные" все равно не создавали, но по крайней мере у собственных ворот было спокойнее. До середины тайма. А потом Мадрид пропустил – опять провалился фланг Марсело.

Not too much to blame from Lunin here with the Alocyano equaliser



But history very much repeating itself in his second ever Real Madrid appearance



Not another early cup exit for Andriy & Co on the cards surely? pic.twitter.com/rjobm1WiC2 — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) January 5, 2022

Лунин присел в ожидании удара от Синтаса, но хавбек Алькояно умудрился закрутить в дальнюю "девятку"! Украинец только задел мяч и не спас. Запахло жареным. Хозяева на кураже забрали мяч и продолжали атаковать. А Реал ничего, кроме острых угловых, предложить не мог.

Впрочем, за Реал вступилась удача. Мадридцы организовали едва ли не единственную классную атаку за весь матч, но плохо ее завершили. К счастью, удар Асенсио рикошетом влетел в пустые ворота. Еще через две минуты Мадрид забил третий – защитники курьезно выбили мяч, и тот от Иско закатился в сетку.

Алькояно до финального свистка провел несколько атак, дав Лунину возможность совершить еще один сейв. Украинец надежной игрой на линии помог Реалу победить и выйти в 1/8 финала Копа дель Рей. Без спокойствия Андрея в первом тайме Мадрид мог потерпеть катастрофу.