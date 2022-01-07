Коваленко сдал негативный тест на коронавирус – украинец может сыграть против команды Шевченко
7 января 23:35 - Читати українською
Полузащитник Специи Виктор Коваленко в ближайшее время вернется к тренировкам после сдачи положительного теста на COVID-19.
Специя на своем официальном сайте сообщила, что Коваленко, Манай, Христов и Нзола сдали отрицательные тесты на коронавирус.
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Игроки уже завтра вернутся к тренировкам в общей группе. Интересно, что уже 9 января Специи предстоит сыграть с Дженоа Шевченко в рамках 21 тура Серию А.
Добавим, что Коваленко провел 13 матчей за Специю в текущем сезоне, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
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