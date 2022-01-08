Шахтар провів голосування серед своїх прихильників щодо найкращого гола "помаранчево-чорних" за останні чотири роки. Переможцем проекту "Battle голів" став удар вже екс-"гірника" Віктора Коваленка у ворота Динамо.

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Нагадаємо, у листопаді 2018 року у матчі 14-го туру УПЛ між Динамо і Шахтарем Коваленко на 95 хвилині вирвав перемогу для донеччан (2:1). Півзахисник наважився на дальній удар, який, в результаті, було визнано найкращим голом "гірників" у сезоні 2018/19. Шахтар тоді став чемпіоном, випередивши Динамо на 7 очок.

До слова, нині Коваленко виступає за Спецію на правах оренди з Аталанти, куди перебрався у лютому 2021 року.

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