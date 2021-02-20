Опытный хавбек Вячеслав Шарпар не поможет луцкому клубу побороться за выход в УПЛ.

Полузащитник Вячеслав Шарпар не перейдет в луцкую Волынь, сообщает издание Meta Ratings.

Михалик: Впервые слышу, что Волынь может меня заявить

33-летний футболист не смог договориться с клубом об условиях контракта и будет искать другую команду для продолжения карьеры. Интересно, что хавбек прошел с командой тренировочные сборы и даже принимал участие в товарищеском турнире в Беларуси.

Напомним, Шарпар четыре раза выступал за Волынь (2009-2010, 2011-2012 и дважды в 2015-м). Последним его клубом была латвийская Рига, которую он покинул в ноябре 2020 года. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

К слову, Волынь после первого круга занимает в турнирной таблице Первой лиги 7 место, набрав 24 очка.

Золоті "нульові": Зідан і Гвардіола ще на полі, Торрес – у Ліверпулі, Роналду – в МЮ, а Україну карає кат із Ла Ліги