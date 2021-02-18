Тренер Волыни-2 Тарас Михалик прокомментировал слухи о том, что луцкая команда может внести его в заявку на вторую часть сезона.

"Впервые об этом слышу. Еще в прошлом году я принял решение закончить выступления на профессиональном уровне и сейчас защищаю цвета любительского Вотранса из Луцка в чемпионате ААФУ и вхожу в тренерский штаб второлиговой Волыни-2.

Михалик будет включен в заявку Волыни на вторую часть сезона, – СМИ

На нынешнем этапе одно другому не мешает. Больше сказать по этому поводу мне ничего", – сказал Михалик в комментарии изданию Meta Ratings.

К слову, Волынь после первого круга занимает в турнирной таблице Первой лиги 7 место, набрав 24 очка.

Напомним, Тарас – воспитанник волынского футбола. На профессиональном уровне дебютировал за киевский ЦСКА в 2002 году. С 2006 по 2013 гг. защищал цвета Динамо. Шесть лет провел в московском Локомотиве, откуда в 2019 году вернулся в Волынь. В прошлом сезоне провел в Первой лиге 21 поединок, результативными действиями не отличался.

"Збірна України – моя мрія": найкращий у Зорі – про зарубу з Десною, вибитий зуб Іванісені і реванш у Лізі Європи