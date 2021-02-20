Досвідчений хавбек В'ячеслав Шарпар не допоможе луцькому клубу поборотися за вихід в УПЛ.

Півзахисник В'ячеслав Шарпар не перейде до луцької Волині, повідомляє видання Meta Ratings.

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33-річний футболіст не зміг домовитися з клубом щодо умов контракту і буде шукати іншу команду для продовження кар'єри. Цікаво, що хавбек пройшов з командою тренувальні збори і навіть брав участь у товариському турнірі в Білорусі.

Нагадаємо, Шарпар чотири рази виступав за Волинь (2009–2010, 2011–2012 і двічі у 2015-му). Останнім його клубом була латвійська Рига, яку він покинув у листопаді 2020 року. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

До слова, Волинь після першого кола посідає у турнірній таблиці Першої ліги 7 сходинку, набравши 24 очки.

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