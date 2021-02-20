Зідан проти Гварідоли – тоді вони були зірками на полі / Фото з відкритих джерел

1. Фернандо Торрес став новачком Ліверпуля у 2007-му. Упродовж наступних чотирьох років – 142 матчі, 81 гол за "червоних".

2. Фронтмен Барселони Роналдінью із поціновувачем своїх фінтів – сером Шоном Коннері, першим Джеймсом Бондом в історії кінематографа.

3. Аргентинець Ектор Купер очолював міланський Інтер з 2001 по 2003 рік. Здобув, звісно ж, рівно нуль титулів.

4. Фінал Євро-2000. Паоло Мальдіні зумів зупинити Зідана, але забивали інші. Вільтор і Трезеге гарантували збірній Франції чемпіонський титул.

5. Ріо Фердінанд приїхав на Олд Траффорд, щоб провести тут наступні 12 років своєї кар'єри.

6. Неповторний Хуан Роман Рікельме веде Боку Хуніорс на штурм воріт Реала у Міжконтинентальному кубку-2000. Аргентинці сенсаційно перемогли – 2:1.

7. Захисник МЮ Філ Невілл сам не розуміє, як забив. За 11 років у Манчестері – лише 8 м'ячів.

8. Хавбеки Мікель Аранбуру і Хабі Алонсо у Реал Сосьєдаді, сезон 2001/02.

9. Віртуозний "канонір" Денніс Бергкамп – генератор шедевральних голів і кмітливих асистів. Чи не найголовніша зірка останнього періоду старенької арени Хайбері.

10. Хакан Шукюр і Георге Хаджі – ці хлопці привели Галатасарай до перемоги в Кубку УЄФА 1999/00.

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11. Міжконтинентальний кубок-2001. Баварія – Бока Хуніорс – 1:0. Хавбек аргентинців Хав'єр Вільярреаль має претензії до Пауло Сержіо.

12. Юний орел Гарет Бейл у формі Саутгемптона. За "святих" він відіграв лише два сезони, 2005/06 і 2006/07, після чого пішов на підвищення у Тоттенхем.

13. І знову Євро-2000. Чвертьфінал! Попри опір Хосепа Гвардіоли, Зінедін Зідан розмочив рахунок, а на гол Мендьєти відповів Джоркаєфф. Франція пройшла далі під суворим наглядом П'єрлуїджі Колліни.

14. Лука Модріч – на засланні. Сезон 2003/04 молодий хавбек загребського Динамо провів на правах оренди за боснійський Зрінскі.

15. Марко Дельвеккіо – легендарний, хоча й не надто забивний, форвард Роми, чемпіон Серії А 2000/01.

16. Ріо Фердінанд і Неманья Відіч – непрохідний дует центрбеків МЮ з 2006-го по 2014-й.

17. Гаїска Мендьєта – один із найпровальніших трансферів в історії Лаціо.

18. "Що ти, в біса, таке?!" – усім своїм виглядом запитує Кріштіану Роналду. Із двометровим Пітером Краучем вони перетнулися у чвертьфіналі ЧС-2006. Нульова нічия за підсумком 120 хвилин. У серії пенальті родоначальники вкотре програли.

19. А цей хлопчина на німецькому Мундіалі став справжнім жахом збірної України. Форвард "Фурії" Давід Вілья засмутив Шовковського двічі. Фото, щоправда, зроблене раніше, коли Вілья ще феєрив за Сарагосу.

20. Карлос Тевес (Бока Хуніорс) проти Девіда Бекхема (МЮ) у товариському матчі початку 2000-х.

21. Патрік Віейра, Сол Кемпбелл і Тьєррі Анрі. У літаку Арсенала зазвичай було весело.

22. Мартін Палермо у Вільяреалі – початок європейської одіссеї аргентинського бомбардира. Потім були Бетіс та Алавес, але ніде він не став такою легендою, як у Бока Хуніорс.

23. Кріштіану Роналду і Жерар Піке в Манчестер Юнайтед, а дні слави та великих перемог – ще попереду.

24. А чи пам'ятаєте ви, що Роберто Сольдадо розпочинав бомбардирську кар'єру в Реалі? Ну як розпочинав... З 2004 по 2008 рік – 27 матчів, 4 голи у складі першої команди.

25. У ті часи на Бернабеу не могло бути жодної альтернативи Раулю Гонсалесу. А скільки м'ячів він забив після зручних передач від Луїша Фігу!

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26. Хавбек Рейнджерс Баррі Фергюсон намагається відібрати м'яч у суворого опорника Селтіка Томаса Гравесена. Спекотне Old Firm Derby другої половини 2000-х!

27. Сантьяго Каньїсарес. Ви ж не забули його сльози на Сан-Сіро?

28. Паоло Ді Каніо – янгол і демон в атаці Вест Хема 1999-03 років.

29. Луїс Суарес, уругвайський ноунейм із Гронінгена, підписує контракт з Аяксом, який змінить усе (2007 рік).

30. Початок 2000-х. Маленький Маркус Рашфорд і його персональний м'яч. Нічого милішого ви сьогодні вже не побачите.

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