Дерби между юношескими командами Шахтера и Динамо запомнилось не только победой "горняков" в 10-м туре первенства, но и эпичным фейлом комментатора.

На 4 минуте встречи Гончарук обыграл голкипера Динамо и открыл счет во встрече. Впрочем, комментатор Dynamo TV допустил ошибку, сказав, что вперед вышли "бело-синие".

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Довольно быстро он исправился, но пресс-служба "горняков" припомнила эпичный фейл, предложив комментатору шарфик Шахтера с автографом автора забитого гола.

К слову, Шахтер U-19 уверенно обыграл Динамо (2:0) и закрепился на первом месте в юношеском первенстве (30 очков после 10 туров). Динамо же отстает от "горняков" на 6 пунктов.

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