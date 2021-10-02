Вингер Динамо U-19 Самба Диалло получил награду за перформанс в поединке против Баварии в юношеской Лиге чемпионов.

УЕФА выбрал лучших игроков по итогам 2-го тура юношеской Лиги чемпионов – ими стали Самба Диалло из Динамо и Рос Маккосленд из Рейнджерс.

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Отметим, что в юношеской Лиге чемпионов избираются лучшие футболисты на стадии группового этапа (Диалло) и на пути чемпионов (Маккосленд). Оба отправили по дублю в ворота своих соперников – Баварии и Хаммарбю соответственно.

Напомним, Динамо U-19 разбило Баварию (4:0) – к двум голам Диалло добавились забитые мячи Назара Волошина и Ильи Скрипника.

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