Дербі між юнацькими командами Шахтаря та Динамо запам'яталось не лише перемогою "гірників" у 10-му турі першості, але й епічним фейлом коментатора.

На 4 хвилині зустрічі Гончарук обіграв голкіпера Динамо та відкрив рахунок у зустрічі. Втім, коментатор Dynamo TV припустився помилки, сказавши, що вперед вийшли "біло-сині".

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Досить швидко він виправився, але прес-служба "гірників" пригадала епічний фейл, запропонувавши коментатору шарфик Шахтаря з автографом автора забитого гола.

До слова, Шахтар U-19 впевнено обіграв Динамо (2:0) та закріпився на першому місці у юнацькій першості (30 очок після 10 турів). Динамо ж відстає від "гірників" на 6 пунктів.

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