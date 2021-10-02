Чемпионат Украины U-19, 10 тур

Динамо U-19 – Шахтер U-19 – 0:2

Голы: Гончарук, 4, Глущенко, 35

Матч Динамо U-19 – Шахтер U-19 стартовал в 14:00 на стадионе имени Валерия Лобановского. Это поединок лидеров юношеского чемпионата Украины. Шахтер выиграл все 9 матчей и набрал 27 очков, а Динамо шло вторым, отставая на три пункта. Единственная осечка "бело-синих" – поражение от Металлиста 1925. Соответственно, в случае победы подопечные Игоря Костюка обходили команду Оскара Ратулутры в турнирной таблице, а любой другой результат оставлял Шахтер на вершине.

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На неделе обе команды сыграли поединки второго тура Юношеской лиги УЕФА. Динамо разбило Баварию на выезде (4:0), а "горняки" в домашнем матче уступили Интеру (0:1). Самба Диалло – герой поединка с Баварией – оказался в запасе Динамо. Там же начал матч и Никита Бурда, который из-за травмы пропустил больше года. Это первое его попадание в заявку на официальный матч.

Игра началась удачно для Шахтера, который забил уже на 4-й минуте. Даниил Гончарук, получив классный пас в касание, вышел один на один с Нещеретом, обыграл Руслана и отправил мяч в сетку. Динамо имело шанс отыграться с перспективного штрафного, но Вивчаренко пробил очень неудачно – значительно выше. Момент "горняков" был острее – Векленко пробил с острого угла, однако Нещерет спас киевлян. Попов классно накрутил двух оппонентов, вошел в штрафную Шахтера, но пробил в район углового флажка. Очень интенсивное начало игры с обоюдными моментами, но гости свой шанс использовали.

Во второй половине тайма динамовцы зажали соперника на чужой половине поля, но Шахтер выстоял, а в одной из контратак удвоил свое преимущество. На 35-й минуте Гончарук выдал классный сольный проход и прострелил на Глущенко, от которого мяч и влетел в сетку. 2:0 в пользу команды Оскара Ратулутры и гол плюс пас для Гончарука, который с 9-ю мячами вышел в лидеры бомбардирской гонки. После этого на поле вспыхнули страсти – первая потасовка, толкотня, но без удалений. В итоге, до перерыва счет не изменился, а Игорю Костюку срочно надо было что-то менять.

На стартовых минутах второго тайма киевляне могли сократить отставание. Штанга спасла Шахтер после удара Волошина со штрафного, а добивание от Попова было неточным. В этом же эпизоде ​​кипер "горняков" Твардовский получил травму, врезавшись в штангу, но продолжил игру. По сути, тот момент был лучшим у Динамо, которое до конца матча так и не сумело хотя бы сократить отставание, не говоря уже о большем. Не помог и выход Диалло. 0:2 – победа Шахтера, который укрепил лидерство в чемпионате U-19, набрав 30 очков в 10-ти турах. У Динамо 24 очка – киевлян может обойти Рух, которое отстает на 3 пункта и сыграл на 2 матча меньше.

Единственный позитив для Динамо заключается в возвращении Никита Бурды, который отыграл второй тайм. Защитник пропустил весь сезон 2020/21 из-за тяжелой травмы колена.

Завтра, 3 октября, состоится главное украинское Классическое. Матч Динамо – Шахтер стартует в 19:30 на НСК Олимпийский.

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