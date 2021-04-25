"После Кубка было сложно настроить ребят на серьезный поединок, поэтому я сказал, что хорошо, что к нам едет Шахтер. Мне кажется, если бы был другой соперник, наши футболисты не так отошли от проигранного кубкового матча. Я очень им благодарен за то, что они вышли и отдали на футбольном поле все силы для победы. И настраивались мы только на победу.

Александрия – Шахтер – 2:0 – видео голов и обзор матча

Начало было неуверенным – мы видели эту неуверенность и в предыдущих матчах. Понимали, что это очень сложно в психологическом плане. Слава Богу, мы не пропустили в течение первых 15 минут, а затем игра выровнялась, ребята почувствовали уверенность в своих силах, и самое главное – выдержали физически. Было много прессинга, на что мы игроков и настраивали. Так же мы настраивали их и на кубковый поединок с Зарей, но, к сожалению, имели кадровые проблемы, а именно неготовность футболистов, на которых мы надеялись.

Сегодня, во втором тайме, когда забили второй мяч, я, честно говоря, удивился, что мы опять-таки смогли выдержать этот темп, прессинговать и не давать Шахтеру ничего сделать. Я понимаю, что они имели кадровые проблемы, однако это Шахтер – бренд нашего футбола. Поэтому для нас это историческая победа – первая домашняя.

Очень благодарен болельщикам за поддержку, я слышал, как они кричали, как поддерживали лично меня. 11 лет работать в одном клубе с перерывом на один, 2012 год ... Это очень приятно. Я болельщикам за это благодарен. И благодарен президенту за то, что он, несмотря на турнирное положение, снова поддержал нас премиальными за этот поединок", – цитирует Шарана официальный сайт Шахтера.

Напомним, Александрия впервые добыла домашнюю победу над "горняками" (2:0) и помогла Заре приблизиться ко второму месту.

Александрия одержала историческую победу над Шахтером – обескровленные "горняки" рискуют потерять вторую позицию в УПЛ