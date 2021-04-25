Шахтер после поражения в Классическом де-факто проиграл битву за чемпионство, но опускать руки и доигрывать сезон без мотивации команда не имела права – Заря подошла на дистанцию ​​в четыре очка, имея игру в запасе. Александрии на матч против Шахтера найти мотивацию было труднее, ведь "желто-черные" уже потеряли шансы на выход в еврокубки, а большая группа лидеров вместе с тренером, с большой вероятностью, скоро покинет клуб. В таких условиях завести подопечных Владимира Шарана могли только болельщики на КСК Ника и желание одержать первую в истории домашнюю победу над "горняками".

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Сама судьба решила помочь александрийцам, ведь Шахтер постигла настоящая кадровая катастрофа. Перед матчем команда из-за травмы потеряла Кривцова, которого пришлось сменить на Хочолаву – таким образом, в основе осталось всего четыре украинца. На 21-й минуте матча одного из них вынесли на носилках – это Бондарь получил повреждение при столкновении с Шасталом. Чтобы не получить "технарь" за нарушение лимита, Луиш Каштру вынужден был снять с игры Додо, выпустив Болбата, и только потом на поле появился Витао.

С футболом у Шахтера также было не все в порядке, хотя в первой трети первого тайма гости откровенно доминировали. Они легко раскатывали мяч на чужой трети поля и не затягивали с моментами: так, уже на 3-й минуте Степаненко проверил бдительность голкипера, пробив с дистанции в ближний угол – Панькив справился. На 15-й Тарас пробил значительно лучше, направив сферу под перекладину, но Панькив и здесь выручил. Александрия ничем не отвечала. Казалось, что дончане сделали выводы из предыдущих неудач, настроившись, как следует.

Впрочем, два удара Степаненко стали последними для Шахтера в период до перерыва. В середине первого тайма хозяева проснулись, начав ловить "горняков" на контратаках, а после травмы Бондаря александрийцы начали создавать моменты высокого качества. Так, на 25-й минуте в результате подачи со стандарта Шастал мог открывать счет, зацепившись за отскок и пробив метров с шести – Трубин парировал ногами. На 35-й снова было жарко: Ковалец ворвался на левый край штрафной и выкатил пас под удар Шасталу с линии вратарской – Трубин спас гостей!

Шахтер практически ничем не отвечал, а у своих ворот позволял проводить кучу стандартов. Один из них произошел на 41-й минуте и завершился пенальти в ворота дончан. Его привез Тете, который при борьбе за подачу подыграл себе рукой – гандбол заметили на видеоповторе. Выполнять 11-метровый удар взялся Гречишкин – Дмитрий мощно пробил в левый нижний угол, но мяч ударился о рекламные щитки! Показалось, что он не попал в ворота, но на самом деле опорник порвал своим ударом сетку (или попал в дыру). Рефери эпизоды не проспали, засчитав гол. 1:0!

На перерыв команды отправились при минимальном преимуществе Александрии. В раздевалке Владимир Шаран решил провести замену, сняв с игры Вантуха и выпустив Третьякова, а вот Луиш Каштру решил обойтись без ротации. В принципе, его решение можно было назвать верным, ведь на старте второго тайма "горняки" владели инициативой и не выходили с чужой половины – из-за этого факта центрбэк хозяев Дубра даже сел на желтую карточку. На 52-й минуте активность Шахтера могла завершиться взятием ворот – это Соломон получил отскок в штрафной, пробив метров с десяти. Мяч прошел над перекладиной!

Наказание за расточительность прилетело мгновенно. Уже на 54-й Шастал прорвался по правому флангу и запустил передачу за спину Сиприано, а Ковалец, приняв мяч на краю штрафной, выполнил прострел на Третьякова. Удар Максима с близкой дистанции парировал Трубин, однако на добивании оказался все тот же Шастал – 2:0! Арбитр Сергей Бойко долго пытался спасти Шахтер от гола, слушая подсказки VAR, но офсайд в голе хозяев так и не нашли.Впрочем, позже в трансляции показали стоп-кадр, на котором офсайд, похоже, таки был (но это не точно).

Так или иначе, Шахтеру необходимо было идти вперед большими силами, однако в середине второго тайма "горняки" производили удручающее впечатление. За 25 минут после пропущенного мяча дончане не создали ни одного момента – у них была только перспективная контратака 2-в-1, которую неудачным обыгрышем запорол Соломон. Не помогала и двойная замена от Луиша Каштру – вместо Марлоса и Сиприано он бросил в бой Корниенко и Фернандо. Александрия выглядела значительно острее, организовав несколько заблокированных ударов и ряд опасных подач в штрафную гостей.

На завершающую часть встречи Луиш Каштру выпустил Судакова (на банку присел Антонио), а вот Владимир Шаран обходился без замен. Его можно было понять, ведь Шахтер не создавал никаких проблем для Александрии – впрочем, на 84-й минуте свежий Фернандо мог возродить интригу, замкнув подачу с правого края штрафной. Мяч прошел рядом с ближней штангой, а хозяева сразу ответили выстрелом Третьякова с острого угла – Трубин выручил "горняков".

Дончане ответили на этот момент только в компенсированное время ударом Фернандо метров с 20-ти, однако бразилец направил сферу точно в руки Панькиву. Через минуту Тете пробил с дистанции, заставив Панькива парировать перед собой – Фернандо пытался сыграть на добивании, но Третьяков не дал ему этого сделать. В конце концов, "горняки" так и не забили. Финальный свисток зафиксировал уверенную победу Александрии со счетом 2:0.

Таким образом, Шахтер потерпел второе поражение подряд, оставшись на второй позиции с 45 очками в активе. Заря отстает всего на четыре, но через три дня у луганчан будет матч с Олимпиком – там "мужики" смогут сократить дистанцию ​​до минимума. Александрия же прервала 5-матчевую проигрышную серию во всех турнирах, набрав 29 зачетных баллов и вернувшись на седьмую ступеньку в турнирной таблице.

Шахтар і шість підводних каменів, які його потопили