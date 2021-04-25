"Після Кубка було складно налаштувати хлопців на серйозний поєдинок, тому я сказав, що добре, що до нас їде Шахтар. Мені здається, якби був інший суперник, наші футболісти не так би відійшли від програного кубкового матчу. Я дуже їм вдячний за те, що вони вийшли й віддали на футбольному полі всі сили задля перемоги. І налаштовувались ми тільки на перемогу.

Олександрія – Шахтар – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Початок був невпевненим – ми бачили цю невпевненість і в попередніх матчах. Розуміли, що це дуже складно в психологічному плані. Дякувати Богові, ми не пропустили протягом перших 15 хвилин, а потім гра вирівнялась, хлопці відчули впевненість у своїх силах, і найголовніше – витримали фізично. Було багато пресингу, на що ми гравців і налаштовували. Так само ми налаштовували їх і на кубковий поєдинок із Зорею, але, на превеликий жаль, мали кадрові проблеми, а саме неготовність футболістів, на яких ми сподівалися.

Сьогодні, в другому таймі, коли забили другий м'яч, я, чесно кажучи, здивувався, що ми знов-таки змогли витримати цей темп, пресингувати й не давати Шахтарю нічого зробити. Я розумію, що вони мали кадрові проблеми, однак це Шахтар – бренд нашого футболу. Тож для нас це історична перемога – перша домашня.

Дуже вдячний уболівальникам за підтримку, я чув, як вони кричали, як підтримували особисто мене. 11 років працювати в одному клубі з перервою на один, 2012 рік... Це дуже приємно. Я вболівальникам за це вдячний. І вдячний президентові за те, що він, незважаючи на турнірне становище, знову підтримав нас преміальними за цей поєдинок", – цитує Шарана офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, Олександрія вперше здобула домашню перемогу над "гірниками" (2:0) та допомогла Зорі наблизитись до другої сходинки.

Олександрія здобула історичну перемогу над Шахтарем – знекровлені "гірники" ризикують втратити другу позицію в УПЛ