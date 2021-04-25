Подопечные Шарана без особых проблем держали оборону, а перед свистком на перерыв и вовсе вышли вперед. Тете "привез" пенальти, опрометчиво сыграв рукой. Гречишкин мощным ударом буквально разорвал сетку.

Александрия одержала историческую победу над Шахтером – обескровленные "горняки" рискуют потерять вторую позицию в УПЛ

На 54 минуте Александрия еще раз наказала вялый Шахтер. Оборона "горняков" дважды позволила расстреливать Трубина, который отразил удар Третьякова, но с добиванием Шастала не справился. Впереди оставалось 40 минут, однако команда Каштру не сделала даже намека на камбек – победа хозяев 2:0.