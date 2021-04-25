Александрия – Шахтер – 2:0 – видео голов и обзор матча
19:30 - Читати українською
Александрия победила Шахтер в 23 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Александрия – Шахтер.
завершено
Подопечные Шарана без особых проблем держали оборону, а перед свистком на перерыв и вовсе вышли вперед. Тете "привез" пенальти, опрометчиво сыграв рукой. Гречишкин мощным ударом буквально разорвал сетку.
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На 54 минуте Александрия еще раз наказала вялый Шахтер. Оборона "горняков" дважды позволила расстреливать Трубина, который отразил удар Третьякова, но с добиванием Шастала не справился. Впереди оставалось 40 минут, однако команда Каштру не сделала даже намека на камбек – победа хозяев 2:0.
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