"Шахтер обратился к нам с просьбой перенести этот матч, чтобы он мог подготовиться к решающей игре в Лиге чемпионов.

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Мы пошли навстречу, потому что дончане очень многое делают для украинского футбола и зарабатывают деньги, которые, в частности, тратят на ВСУ. Наша игра с "горняками" пройдет в декабре", – сказал Шаран в комментарии FanDay.

Пресс-служба закарпатцев тоже подтвердила отмену встречи 9-го тура УПЛ, отметив, что она перенесена на неопределенный срок.

Напомним, поединок с Минаем должен был состояться в субботу, 22 октября. Во вторник, 25 октября, Шахтер сыграет на выезде с Селтиком в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало встречи в 22:00.

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