Шаран оценил шансы Александрии в поединке против Динамо

Главный тренер Александрии Владимир Шаран поделился ожиданиями от матча 22-го тура УПЛ против Динамо.

"Настроены дать бой и показать хорошую игру. Все предпосылки для этого есть. У нас уже появилась уверенность в своих действиях.

УПЛ объявила лучших тренера и игрока 21 тура – победители опередили даже представителей Шахтера

Первые два поединка мы провели неудачно, но матч с Карпатами должен вдохновить нас на то, чтобы противостоять очень хорошей команде Динамо", – цитирует Шарана программа Футбол NEWS.

Напомним, уже сегодня Александрия на своем поле будет принимать Динамо. Матч начнется в 17:00. Киевляне после 21 тура занимают в турнирной таблице третье место, набрав 42 очка, Александрия с 37 баллами – пятая.

Александрия – Динамо: анонс матча УПЛ