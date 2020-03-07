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Шаран оценил шансы Александрии в поединке против Динамо

11:20 26 Читати українською
Шаран оценил шансы Александрии в поединке против Динамо
Владимир Шаран / Фото из открытых источников

Главный тренер Александрии Владимир Шаран поделился ожиданиями от матча 22-го тура УПЛ против Динамо.

 

"Настроены дать бой и показать хорошую игру. Все предпосылки для этого есть. У нас уже появилась уверенность в своих действиях.

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Первые два поединка мы провели неудачно, но матч с Карпатами должен вдохновить нас на то, чтобы противостоять очень хорошей команде Динамо", – цитирует Шарана программа Футбол NEWS.

Напомним, уже сегодня Александрия на своем поле будет принимать Динамо. Матч начнется в 17:00. Киевляне после 21 тура занимают в турнирной таблице третье место, набрав 42 очка, Александрия с 37 баллами – пятая.

Александрия – Динамо: анонс матча УПЛ

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