Александрия – Динамо: анонс матча УПЛ

Александрия в рамках 22-го тура УПЛ принимает Динамо. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Центральный матч тура радует не только вывеской, но и турнирной ситуацией команд. Он будет очень важным для Александрии, которая продолжает вести борьбу за бронзовые медали – до Зари уже шесть зачётных баллов, но впереди разделение на шестёрки и прямые поединки. Кроме того, уже сегодня Десна может отобрать очки у луганчан, поэтому для подопечных Владимира Шарана выпал шанс серьёзно улучшить шансы на медали. Черниговцев так и вовсе можно обойти.

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Правда, для этого нужно побеждать Динамо, а в Украине как-то не принято говорить о турнирном положении и очках в матчах с грандами. Это просто праздник, а всё остальное, как говорил классик, такое. Впрочем, в поединках против киевлян этот тезис постепенно теряет актуальность, ведь та же Александрия постоянно создавала им кучу проблем, а полтора года назад вообще выиграла у "бело-синих". Этой команде по силам оставить динамовцев с баранкой вместо очков.

Статистика противостояния

Всего: 22 матча, 2 победы Александрии, 4 ничьи, 16 побед Динамо, разница мячей 11-53.

В Премьер-лиге: 19 матчей (+1, =3, -15, 7-49)

В текущем сезоне и даже в этом году подопечные Михайличенко не впечатляют. Динамо осенью потерпело домашние поражения от Десны и Зари, а после зимней паузы чуть не расписало ничью с Ворсклой. В следующем туре киевлян вынес Супряга (3:1), а дальнейшая победа над Колосом могла завершиться хотя бы с одним голом ковалёвцев – Кожушко дважды вылетал один на один, когда его команда играла в меньшинстве. Первый тайм при этом вообще был слабеньким. Словом, Динамо откровенно лихорадило.

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Впрочем, Александрия в новом году также далека от идеала – "желто-чёрные" потерпели поражение от Колоса и в большинстве упустили победу надо Львовом, разгневав Шарана. У Динамо класс намного выше, а тут ещё и Миколенко с Буяльским вернулись после дисквалификации (хотя теперь уже Цыганков не попал в заявку). "Бело-синие" остаются фаворитами по умолчанию, поэтому при правильном подходе положительный результат от них не уйдёт.

Предыдущий матч: 20.10.2019, 11-й тур чемпионата Украины-2019/2020.

Динамо – Александрия – 1:0

Гол: Миколенко, 32.

Кадровая ситуация

Травмированные или под вопросом: Ковалец, Шастал – Бурда, де Пена

Дисквалифицированы: –

Отсутствуют по другим причинам: Вантух (условия аренды) – Цыганков (вне заявки)

Самые результативные матчи – 6 голов



23.07.2016. 1-й тур чемпионата Украины-2016/2017

Динамо – Александрия – 5:1



07.05.2017. 28-й тур чемпионата Украины-2016/2017

Динамо – Александрия – 6:0

Ориентировочные составы на матч Александрия – Динамо

Александрия: Билык – Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Стецьков – Гречишкин, Банада – Лучкевич, Мишенко, Третьяков – Ситало

Динамо: Бущан – Кендзёра, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук – Дуэлунд, Шепелев, Буяльский, Вербич – Соль

"Изюминки"

– Александрия крупнейшее поражение в УПЛ понесла именно от Динамо – 0:6 (07.05.2017 г.)

– Динамо в матчах с Александрией сохраняет свои ворота "сухими" на протяжении 262-х минут.

– Владимир Шаран у руля различных клубов может отпраздновать 60-ю победу в чемпионатах.

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Все букмекеры называют Динамо безусловным фаворитом, однако просто киевлянам на КСК Ника не будет. Александрия постепенно набирала ход, на выходных разгромив Карпаты, да и вообще на матч против гранда будет сумасшедшая мотивация. "Желто-чёрные" никогда не отличались какой-то паникой в ​​поединках с лидерами, уверенно прибивая и Шахтер, и Динамо в прошлом сезоне. Тем более, нынешнее Динамо довольно уязвимо под прессингом, что показали матчи с СК Днепр-1 и Ворсклой.

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Впрочем, за киевлян играют два очень важных фактора: страшные проблемы соперника с обороной и общее преимущество в классе – тот же Вербич забивал Ворскле в падении через себя, а Буяльский в той же встрече оформил настоящий шедевр. Первый тайм с Колосом также обнаружил умение "бело-синих" выжимать гол из единого момента, а в плане физических кондиций Динамо всегда было лучшим в Украине. В конце концов, подопечным Михайличенко сегодня просто нельзя терять очки.

Сумма этих факторов должна перевесить достоинства Александрии, порадовав киевских фанов выездной победой. Впрочем, любой положительный для "желто-чёрных" результат не станет неожиданностью.

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