УПЛ объявила лучших тренера и игрока 21 тура – победители опередили даже представителей Шахтера

Эксперты украинской Премьер-лиги определили лучших игрока и главного тренера по итогам 21 тура.

Победу в обеих номинациях добыли представители Александрии – хавбек Максим Третьяков и наставник команды Владимир Шаран, информирует сайт УПЛ.

Карпаты – Александрия – 0:4 – видео голов и обзор матча

Полузащитник "желто-черных" оформил дубль в матче против Карпат (4:0). Третьяков смог опередить игроков Шахтера Тайсона и Коноплянку, а также хавбека Зари Кабаева. Разгрома "львов" хватило и для победы Владимира Шарана, хотя Шахтер и Мариуполь также добыли уверенные три очка – 4:1 против СК Днепр-1 и 3:0 против Ворсклы соответственно.

Напомним, лучшими в прошлом туре УПЛ был дуэт из СК Днепр-1 – форвард Владислав Супряга и тренер Дмитрий Михайленко.

Александрия разгромила Карпаты – львовяне не побеждали в последних четырнадцати матчах