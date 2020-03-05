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УПЛ объявила лучших тренера и игрока 21 тура – победители опередили даже представителей Шахтера

13:19 34 Читати українською
УПЛ объявила лучших тренера и игрока 21 тура – победители опередили даже представителей Шахтера
Владимир Шаран / Сайт Александрии

Эксперты украинской Премьер-лиги определили лучших игрока и главного тренера по итогам 21 тура.

 
Максим Третьяков 37’
Максим Третьяков 58’
Артем Ситало 73’
Евгений Банада 89’
37’ Максим Третьяков
58’ Максим Третьяков
73’ Артем Ситало
89’ Евгений Банада

Победу в обеих номинациях добыли представители Александрии – хавбек Максим Третьяков и наставник команды Владимир Шаран, информирует сайт УПЛ.

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Полузащитник "желто-черных" оформил дубль в матче против Карпат (4:0). Третьяков смог опередить игроков Шахтера Тайсона и Коноплянку, а также хавбека Зари Кабаева. Разгрома "львов" хватило и для победы Владимира Шарана, хотя Шахтер и Мариуполь также добыли уверенные три очка – 4:1 против СК Днепр-1 и 3:0 против Ворсклы соответственно.

Напомним, лучшими в прошлом туре УПЛ был дуэт из СК Днепр-1 – форвард Владислав Супряга и тренер Дмитрий Михайленко.

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УПЛ Александрия Александрия Максим Третьяков Максим Третьяков Владимир Шаран Владимир Шаран Карпаты - Александрия
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