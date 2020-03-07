Шаран оцінив шанси Олександрії у поєдинку проти Динамо

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран поділився очікуваннями від матчу 22-го туру УПЛ проти Динамо.

"Налаштовані дати бій і показати хорошу гру. Всі передумови для цього є. У нас уже з’явилась впевненість у своїх діях.

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Перші два поєдинки ми провели невдало, але матч з Карпатами повинен надихнути нас на те, щоб протистояти дуже хорошій команді Динамо", – цитує Шарана програма Футбол NEWS.

Нагадаємо, вже сьогодні Олександрія на власному полі прийматиме Динамо. Матч розпочнеться о 17:00. Кияни після 21 туру посідають у турнірній таблиці третю сходинку, набравши 42 очки, Олександрія з 37 балами – п’ята.

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