"Думаю, болельщикам понравилась игра. Было напряжение, были моменты и у наших ворот, и у ворот соперника. Наша команда сыграла в тот футбол, который мы хотели видеть – особенно по сравнению с предыдущим матчем против Львова.

Цыганков обошел Милевского в рейтинге лучших бомбардиров Динамо, забив в УПЛ впервые за 9 месяцев

Я отмечал, что нужно выходить и играть уверенно против любой команды, это мы и увидели. Но нет завершения. Надо решать в тех эпизодах, которые создаются, реализовывать моменты, особенно из удававшихся нам стандартов.

А Динамо есть Динамо. Цыганков забил на мастерстве. У Воробчака было два эпизода с аналогичных дистанций, но он не попал в створ ворот. Вот и разница. Хотя в организации мы смотрелись прилично. Во втором тайме отдали инициативу, потому что устали и подсели. Но я видел, что можем добавить в конце матча – это случилось благодаря некоторым перестроениям.

В двух подряд домашних матчах не можем забить – вот это плохо. Над этим нужно работать. Думаю, что эта игра придаст нам уверенность. Ребята играли спокойно, не нервничали. Всё было нормально. Выполнили все то, о чем договаривались, кроме гола", – цитирует Шарана официальный сайт закарпатцев.

Напомним, Динамо в матче 5-го тура УПЛ минимально одолело Минай (1:0) и поднялось на девятую строчку турнирной таблицы, Минай – одиннадцатый.

Динамо минимально обыграло Минай благодаря эффектному голу Цыганкова