"Думаю, вболівальникам сподобалась гра. Була напруга, були моменти й біля наших воріт, і біля воріт суперника. Наша команда зіграла в той футбол, який ми хотіли бачити – особливо порівняно з попереднім матчем проти Львова.

Циганков обійшов Мілевського у рейтингу найкращих бомбардирів Динамо, забивши в УПЛ вперше за 9 місяців

Я наголошував на тому, що треба виходити та грати впевнено проти будь-якої команди, це ми і побачили. Але немає завершення. Треба вирішувати у тих епізодах, які створюються, реалізовувати моменти, особливо зі стандартів, які нам вдавались.

А Динамо є Динамо. Циганков забив на майстерності. У Воробчака були два епізоди з аналогічних дистанцій, але він не попав у площину воріт. Ось і різниця. Хоча в організації ми виглядали пристойно. У другому таймі віддали ініціативу, бо втомилися і підсіли. Але я бачив, що можемо додати наприкінці матчу – це і трапилося завдяки деяким перебудуванням.

У двох поспіль домашніх матчах не можемо забити – ось це погано. Над цим треба працювати. Думаю, що ця гра додасть нам впевненості. Хлопці грали спокійно, не нервували. Все було нормально. Виконали все те, про що домовлялися, крім гола", – цитує Шарана офіційний сайт закарпатців.

Нагадаємо, Динамо у матчі 5-го туру УПЛ мінімально здолало Минай (1:0) і піднялось на дев'яту сходинку турнірної таблиці, Минай – одинадцятий.

Динамо мінімально обіграло Минай завдяки ефектному голу Циганкова