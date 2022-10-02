Полузащитник Динамо Виктор Цыганков в матче 5-го тура УПЛ против Миная забил первый и, как оказалось, победный гол. На 51-й минуте украинец метров с двадцать положил мяч в угол ворот после навеса с фланга.

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Для 24-летнего вингера этот мяч стал первым в сезоне УПЛ (последний раз Виктор забивал в чемпионате Украины в декабре 2021-го в ворота Вереса) и 88-м за Динамо. Таким образом, он вышел на чистую седьмую строчку в рейтинге лучших бомбардиров киевлян, сдвинув на восьмое место Артема Милевского, у которого 87 мячей. Чтобы подняться на шестую строчку, Цыганкову нужно забить еще 8 голов – сейчас там с 96 голами разместился один из тренеров киевлян Олег Гусев.

Топ-5 лучших бомбардиров Динамо выглядит следующим образом:

1. Олег Блохин – 236 голов.

2. Сергей Ребров – 163 гола.

3. Максим Шацких – 141 гол.

4. Андрей Ярмоленко – 137 голов.

5. Андрей Шевченко – 124 гола.

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