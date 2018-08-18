Шаран: Матч против Динамо покажет, чего мы стоим

Наставник Александрии Владимир Шаран поделился ожиданиями от матча 5-го тура УПЛ, в котором его команда будет противостоять Динамо и рассказал о задачах александрийцев на сезон.

"Мы с Динамо встречались неоднократно, и по какой схеме мы будем играть сейчас, сказать не берусь. Также по стартовому составу еще не определились. Слава Богу, к игре все ребята здоровые, выбор у нас оптимальный. Кто будет играть, определимся в день матча .

Задача на сезон? Первый шаг – это попасть в первую шестерку. Это было озвучено во время подписания моего нового контракта. Это главная задача.

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Первоочередная цель - набрать очковый запас, чтобы мы могли в дальнейшем чувствовать себя спокойно. Для этого нужно, чтобы все игроки были здоровы и настраивались на каждый матч, как на последний. Тогда придут результаты и все будет нормально.

Ожидал я что Александрия будет лидировать? Не ожидал. Любой тренер уровня Александрии не предполагал бы, что мы будем занимать первую строчку в турнирной таблице после четырех туров, при этом не пропустив ни одного мяча.

Все матчи были важными. Но первый матч был самым важным. Теперь главный экзамен для нас – поединок против Динамо. После него можно будет делать какие-то определенные выводы. Игра покажет наш уровень и чего мы стоим.

Я акцентировал внимание на том, что на сборах у нас были проблемы в организации игры в обороне и в атаке. Но ребята добавили, собрались, и пришло понимание того, что мы от них требуем. Пока все нормально. Но наше место – это приятная неожиданность", – цитирует Шарана ua-football.

Матч Динамо - Александрия состоится сегодня, 18 августа, начало в 19:30.

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