Динамо – Александрия: анонс матча УПЛ

Динамо дома принимает Александрию в рамках 5-го тура УПЛ. Анонс и прогноз матча читайте на Футбол 24.

Динамо – Александрия

18 августа, 19:30, Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Телетрансляция на канале "2+2", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Если бы кто-то перед стартом чемпионата сказал, что матч между Динамо и Александрией в пятом туре будет иметь не меньший статус, чем Классическое дерби – ему бы вызвали скорую. Тем не менее, данная встреча является настоящей битвой за первое место между командами, которые не то чтобы не проигрывали – они даже не пропускали в свои ворота. Если же вспомнить о том, что Александрия не проигрывает уже 16 матчей подряд, выиграв девять последних, то градус интереса поднимается до уровня топовых европейских дерби. Подопечных Владимира Шарана в шутку даже успели окрестить "украинским Лестером", но кто знает – возможно, это начало красивейшей отечественной футбольной сказки?

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Александрия после первых четырёх туров лидирует в турнирной таблице УПЛ 2018/2019

Александрийцы лидируют в турнирной таблице, но только за счёт большего количества матчей – игра Динамо против Мариуполя, которая должна была состояться на прошлой неделе, была перенесена на сентябрь из-за участия обоих клубов в еврокубках. Впрочем, даже если бы эта игра завершилась победой киевлян, они всё равно не обошли бы сегодняшнего соперника, который успел забить уже восемь голов. Динамо отметилось в воротах соперников всего три раза, однако оппоненты были непростыми – Ворскла, Шахтер и прочный Львов. Всех их команда Хацкевича победила по делу, хотя и оставила некоторые вопросы по игре. Победителей, конечно же, не судят, но перед матчем против Александрии рядовой болельщик "бело-синих" не может быть абсолютно спокойным. Ну, тем и лучше.

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Статистика противостояния и интересные факты

1. Всего команды провели между собой 17 матчей, в которых 13 раз победу праздновало Динамо, трижды матч завершился вничью, а победа Александрии была зафиксирована лишь однажды. В УПЛ состоялось 14 матчей, в которых Александрия не выиграла ни разу (12 побед Динамо, две ничьи).

2. Общий счет противостояния между Динамо и Александрией поражает отрывом киевлян – 47:8 (в рамках УПЛ – 43:4)

3. Наиболее результативные матчи между командами были сыграны в чемпионате Украины 2016/2017. В 1-м туре Динамо разгромило Александрию со счётом 5:1, а в 28-м – со счётом 6:0.

4. Александрия не проигрывает в чемпионате с 24 февраля, выиграв 11 матчей и пять раз сыграв вничью. Это – клубный рекорд

5. Динамо проводит 400-й домашний матч в чемпионатах Украины.

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Кадровая ситуация

Динамо и Александрия не имеют никаких проблем с составом – ни травмированных, ни дисквалифицированных в их лагере до сих пор не появилось. Более того: киевляне пополнили свой состав 19-летним нападающим Владиславом Супрягой и хавбеком Виктором Буэно, которые уже могут сыграть в чемпионате.

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Владимир Шаран недавно потерял защитника Андрея Бацулу, который перешёл в Кортрейк, однако Александрия уже успела научиться действовать без него. В целом же, он имеет в своём распоряжении всех футболистов – как и его коллега Александр Хацкевич.

Ориентировочные составы на матч Динамо – Александрия

Динамо: Бойко, Пиварич, Кадар, Бурда, Кендзёра, Сидорчук, Буяльский, Вербич, Гармаш, Цыганков, Беседин

Александрия: Панькив, Цуриков, Бондаренко, Шендрик, Пашаев, Довгый, Запорожан, Задерака, Банада, Полярус, Ситало

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Динамо во всех матчах чемпионата забило всего по одному голу – и лишь в матче против Львова сложилось впечатление, будто залететь могло больше. Подобную результативность можно списать на особенности игрового стиля киевлян, которые, в первую очередь, действуют от обороны и прессинга, стараясь не создавать моменты, а наказывать за ошибки. Динамовцы умеют терпеть и ждать своего шанса, при этом держа свои ворота на замке – хотя матч против Славии оставил серьёзные вопросы к оборонительным действиям "бело-синих".

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Проблема в том, что Александрия в плане терпения и умения ждать ошибки очень схожа с Динамо, однако результативность у неё значительно выше. Конечно, в соперниках команды Шарана не было Шахтера, но были Заря, Десна и Карпаты – не самые слабые коллективы. Александрийцы умеют забивать и должны сделать это в Киеве, наконец наказав Динамо за частые "привозы", однако класс соперника трудно игнорировать. Динамо также должно забить, однако отсутствие форварда-забивалы должно наконец сказаться на финальном результате.

Михаил Юхименко, Футбол 24.