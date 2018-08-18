Полунин: Для Динамо матч против Александрии будет не менее сложным, чем против Славии

Экс-хавбек Днепра, Карпат и Нюрнберга Андрей Полунин поделился ожиданиями от матча 5-го тура УПЛ между Динамо и Александрией.

"Для Динамо, уверен, матч с Александрией будет не менее сложным, чем против Славии. И киевляне, и александрийцы в чемпионате идут пока без потерь. Наверное Александр Хацкевич применит ротацию, поскольку уже на следующей неделе матч Лиги чемпионов против Аякса, который сейчас важнее чемпионата .

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Считаю, что над александрийцами не будет висеть груз ответственности за результат, поэтому они смогут сыграть в свой футбол и дать настоящий бой вице-чемпиону страны.

Но победу все-таки отдам киевлянам, которые хоть побеждают минимально, но делают это уверенно", – цитирует Полунина Команда1.

Матч Динамо – Александрия состоится сегодня, 18 августа, начало в 19:30.

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