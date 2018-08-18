Шаран: Матч проти Динамо покаже, чого ми варті

Наставник Олександрії Володимир Шаран поділився очікуваннями від матчу 5-го туру УПЛ, в якому його команда буде протистояти Динамо та розповів про завдання олександрійців на сезон.

"Ми з Динамо зустрічалися неодноразово, і за якою схемою ми будемо грати зараз, сказати не беруся. Також по стартовому складу ще не визначилися. Слава Богу, до гри всі хлопці здорові, вибір у нас оптимальний. Хто буде грати, визначимося в день матчу.

Завдання на сезон? Перший крок – це потрапити в першу шістку. Це було озвучено під час підписання мого нового контракту. Це головне завдання.

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Першочергова мета – набрати очковий запас, щоб ми могли в подальшому відчувати себе спокійно. Для цього потрібно, щоб всі гравці були здорові і налаштовувалися на кожен матч, як на останній. Тоді прийдуть результати і все буде нормально.

Чи очікував я що Олександрія буде лідирувати? Не очікував. Будь-який тренер рівня Олександрії не припускав би, що ми будемо займати перший рядок в турнірній таблиці після чотирьох турів, при цьому не пропустивши жодного м'яча.

Всі матчі були важливими. Але перший матч був найважливішим. Тепер головний іспит для нас – поєдинок проти Динамо. Після нього можна буде робити якісь певні висновки. Гра покаже наш рівень і чого ми варті.

Я акцентував увагу на тому, що на зборах у нас були проблеми в організації гри в обороні і в атаці. Але хлопці додали, зібралися, і прийшло розуміння того, що ми від них вимагаємо. Поки все нормально. Але наше місце – це приємна несподіванка", – цитує Шарана ua-football.

Матч Динамо – Олександрія відбудеться сьогодні, 18 серпня, початок о 19:30.

Динамо – Олександрія: анонс матчу УПЛ