Тухель всерьёз раздумывает, стоит ли ему оставаться в Баварии. По этой причине он не хотел, чтобы клуб чествовал его перед игрой 33-го тура Бундеслиги с Вольфсбургом – этот матч стал для Баварии последним домашним в этом сезоне. Сценарий, который еще несколько дней назад считался немыслимым, теперь считается вполне вероятным. Если команда, спортивное руководство во главе с Эберлем и Фройндом, а также сам Тухель страстно выскажутся в пользу этого плана, то в руководстве клуба не будет никого, кто выступит против такого развития событий. Об этом информирует Süddeutsche Zeitung.

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В настоящий момент Тухель сомневается в том, стоит ли ему соглашаться стать лишь пятым вариантом после отказов Хаби Алонсо, Юлиана Нагельсманна, Ральфа Рангника и Оливера Гласнера. Даже если Томас согласится остаться в Баварии, клуб не предложит ему долгосрочный контракт – соглашение будет рассчитано ещё на один сезон. Если Тухель решит остаться, следующим летом мюнхенский клуб совершенно точно будет искать нового тренера.

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