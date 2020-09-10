Игорь Климовский, Владимир Шаран и Остап Маркевич поделились мнениями о форс-мажорах, связанных с коронавирусом.

"Понимаю, если заболело 10 человек, то это большая проблема. Тогда да, команда идет на карантин. А если 1-2 человека, то команда может играть", – сказал наставник Олимпика Игорь Климовский в эфире Футбол News.

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"Я считаю, что это правильное решение (не переносить матчи – Футбол 24). В Европе так и делают. Мы за то, чтобы доигрывать, но все зависит от числа больных игроков", – выразил свое мнение главный тренер Александрии Владимир Шаран.

"Моя позиция – играть. Играть и не останавливаться, потому что мы должны играть", – эмоционально резюмировал ситуацию тренер Мариуполя Остап Маркевич.

Напомним, матч второго тура УПЛ между Рухом и Шахтером перенесли из-за вспышки коронавируса в лагере львовской команды – пять игроков заразились. Поединок должен состояться 23 сентября.

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