Защитник донецкого Шахтера Сергей Кривцов прокомментировал ситуацию с переносом матча против Руха.

"Думаю, как раз будет время морально восстановиться. Нашу игру с Рухом перенесли.

Кривцов признал свою ошибку в матче против Испании

Поэтому будет целая неделю для того, чтобы снова вернуться к клубным делам", – цитирует Сергея Кривцова Команда 1.

Напомним, матч второго тура УПЛ между Рухом и Шахтером перенесли из-за вспышки коронавируса в лагере львовской команды – пять игроков заразились. Поединок должен состояться 23 сентября.

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