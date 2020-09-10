Рух – Шахтер: Кривцов нашел позитив в перенесенном матче УПЛ
09:54 - Читати українською
Защитник донецкого Шахтера Сергей Кривцов прокомментировал ситуацию с переносом матча против Руха.
"Думаю, как раз будет время морально восстановиться. Нашу игру с Рухом перенесли.
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Поэтому будет целая неделю для того, чтобы снова вернуться к клубным делам", – цитирует Сергея Кривцова Команда 1.
Напомним, матч второго тура УПЛ между Рухом и Шахтером перенесли из-за вспышки коронавируса в лагере львовской команды – пять игроков заразились. Поединок должен состояться 23 сентября.
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