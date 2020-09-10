"Розумію, якщо захворіло 10 осіб, то це велика проблема. Тоді так, команда йде на карантин. А якщо 1-2 людини, то команда може грати", – сказав наставник Олімпіка Ігор Климовський в ефірі Футбол News.

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"Я вважаю, що це правильне рішення (не переносити матчі – Футбол 24). У Європі так і роблять. Ми за те, щоб догравати, але все залежить від числа хворих гравців", – висловив свою думку головний тренер Олександрії Володимир Шаран.

"Моя позиція – грати. Грати і не зупинятися, тому що ми повинні грати", – емоційно резюмував ситуацію керманич Маріуполя Остап Маркевич.

Нагадаємо, матч другого туру УПЛ між Рухом та Шахтарем перенесли через спалах коронавірусу в таборі львівської команди – п'ять гравців інфікувалися. Поєдинок має відбутись 23 вересня.

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