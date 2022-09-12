Ингулец и Минай испытывали большие проблемы с кадровым усилением перед чемпионатом, что вылилось в отсутствие побед на старте. В этих условиях тренерам пришлось работать от разрушения игры соперника, а не от построения собственных атак, так что поединок в Петрово между "казаками" и лисами" не обещал быть интересным. Ожидалась грубая и прагматичная битва за любой результат, кроме поражения.

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Минай начал встречу более агрессивно, хотя уже на 14-й минуте пропустил гол от Одарюка. Его не засчитали из-за явного офсайда – Владимир довольно часто попадал в положение вне игры. Давление закарпатцев вылилось в гол на 18-й минуте, который провел Твердхлеб. Хавбек прилетел на замыкание подачи от Хахлева и пробил головой с линии вратарской. 0:1!

После этого Ингулец перехватил инициативу, но ни одного момента подопечные Сергея Лавриненко не создали. То же касается команды Владимира Шарана. Вообще за весь первый тайм футболисты провели всего три удара по воротам. Ситуация не изменилась даже после перерыва – немногочисленные фаны вокруг стадиона наслаждались большим количеством борьбы, а вот опасных эпизодов вообще не возникало.

Голов при таком футболе никто уже и не ожидал, однако на 60-й минуте Минай забил во второй раз! На этот раз петровцы проворонили включение Горина правым флангом – Игорь завершил свой рывок подачей в центр штрафной, а Хахлев головой прошил Паламарчука. 0:2!

После этого Ингулец заиграл гораздо активнее, но реально добавить по игре удалось только в конце встречи. К сожалению, для хозяев разыграть хорошую позиционную атаку не удавалось. Приходилось лупить с дистанции, но Ситало на 75-й минуте потревожил только пожарных (мяч едва не попал в их машину), а выстрел Ченбая на 83-й под перекладину парировал Бандура. Минай на 88-й минуте еще и огрызнулся врыванием Колесника на левый край штрафной с ударом в дальний угол, однако Паламарчук спас.

Все шло к легкой победе Миная. Впрочем, в УПЛ матч не может завершиться столь банально. На 89-й минуте Бандура вышел на перехват заброса, выбив его довольно неудачно, а затем парировав удар Ченбая – и это произошло за пределами штрафной!

Вайби УПЛ 2022 pic.twitter.com/l7dwjA6kiA — Майкл Сич (@totsamiymisha94) September 12, 2022

Анастасия Романюк удалила голкипера, Козак выстрелил со стандарта и задел Марусича или кого-то из игроков в стенке, а мяч влетел в ворота. 1:2! Закарпатцы требовали отменить взятие ворот, ведь Марусич мог находиться в офсайде, однако без VAR все эти протесты не имели значения. Тем не менее, Ингулец не смог дожать "лис" во избежание поражения. Минай удержал дебютную победу в сезоне!

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