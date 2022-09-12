К 60-й минуте Минай получил комфортное преимущество усилиями Хахлева. В первом тайме хавбек закарпатцев идеально навесил на голову Твердохлеба, а после перерыва забил сам.

Минай удержал дебютную победу в сезоне, обыграв Ингулец – голкипер закарпатцев получил забавное удаление

Надежда Ингульца забрезжила только под занавес матча. Бандура сыграл руками за пределами штрафной и получил от Анастасии Романюк прямую красную карточку. Запасному киперу гостей Кемкину почти сразу пришлось вытаскивать мяч из сетки после мощного удара Козака с рикошетом. Впрочем, Минай удержал дебютную победу для Владимира Шарана – 2:1.