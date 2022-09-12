Удаление вратаря на последних минутах в видеообзоре матча Ингулец – Минай – 1:2
18:24 - Читати українською
Ингулец уступил Минаю в матче 4 тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи.
Егор Твердохлеб 19’
Алексей Хахлёв 60’
19’ Егор Твердохлеб
60’ Алексей Хахлёв
К 60-й минуте Минай получил комфортное преимущество усилиями Хахлева. В первом тайме хавбек закарпатцев идеально навесил на голову Твердохлеба, а после перерыва забил сам.
Минай удержал дебютную победу в сезоне, обыграв Ингулец – голкипер закарпатцев получил забавное удаление
Надежда Ингульца забрезжила только под занавес матча. Бандура сыграл руками за пределами штрафной и получил от Анастасии Романюк прямую красную карточку. Запасному киперу гостей Кемкину почти сразу пришлось вытаскивать мяч из сетки после мощного удара Козака с рикошетом. Впрочем, Минай удержал дебютную победу для Владимира Шарана – 2:1.
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