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Шаран – о разгроме Черноморца: Во втором тайме действия некоторых игроков мне не понравились

18:38 22 Читати українською
Шаран – о разгроме Черноморца: Во втором тайме действия некоторых игроков мне не понравились
Владимир Шаран / ФК Шахтер

Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал победу своей команды над Черноморцем.

53’ Володимир Коваль
 
Артем Ситало 5’
Владислав Бабогло 32’
Артем Ситало 39’

"Я очень благодарен нашим футболистам за то, что они наконец сыграли так, как хотелось бы. В первом тайме использовали свои возможности, и с самого начала стали забивать.

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Это очень важная победа, первая победа в этом году. Будем стараться в первой "шестерке" так же играть – на победу, хотя будет очень трудно. Во втором тайме, конечно, действия некоторых игроков мне не понравились, но я понимаю, что это психология – соперник остается вдесятером и счет – 3:0.

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Я хотел, чтобы мы лучше комбинировали, больше моментов создавали, но я понимаю ребят. Они уже были в небольшом отпуске, потому что мы даем им немного отдохнуть – у нас еще игра 3 апреля", – цитирует Шарана официальный сайт Черноморца.

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Черноморец Черноморец Черноморец - Александрия Александрия Александрия Владимир Шаран Владимир Шаран
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