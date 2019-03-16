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Черноморец – Александрия – 0:3 – видео голов и обзор матча

17:37 3 Читати українською
Черноморец – Александрия – 0:3 – видео голов и обзор матча
Александрия / ФК Александрия

Александрия на выезде разгромила Черноморец (3:0). Смотрите видео голов и обзор матча.

53’ Володимир Коваль
 
Артем Ситало 5’
Владислав Бабогло 32’
Артем Ситало 39’

Александрия вышла впеерд уже на 5 минуте матча, а Черноморец имел возможность выровнять положение через 6 минут, но Аржанов ужасно исполнил пенальти, отправив мяч мимо ворот. Подопечные Шарана отличились еще дважды в первом тайме. Поединок закончился со счетом 3:0.

Александрия на выезде разгромила Черноморец

Таким образом, Александрия одержала первую за четыре последних тура победу, набрав 41 очко и оторвавшись от четвертой Зари на девять очков. Черноморец остался на предпоследней позиции с 16 зачетными баллами.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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