Шаран – про розгром Чорноморця: У другому таймі дії деяких гравців мені не сподобалися

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран прокоментував перемогу своєї команди над Чорноморцем.

"Я дуже вдячний нашим футболістам за те, що вони нарешті зіграли так, як хотілося б. У першому таймі використовували свої можливості, і з самого початку стали забивати.

Олександрія на виїзді розгромила Чорноморець

Це дуже важлива перемога, перша перемога у цьому році. Будемо намагатися в першій "шістці" так само грати – на перемогу, хоча буде дуже важко. У другому таймі, звичайно, дії деяких гравців мені не сподобалися, але я розумію, що це психологія – суперник залишається вдесятьох і рахунок – 3:0.

Чорноморець – Олександрія – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Я хотів, щоб ми краще комбінували, більше моментів створювали, але я розумію хлопців. Вони вже були у невеликій відпустці, тому що ми даємо їм трохи відпочити – у нас ще гра 3 квітня", – цитує Шарана офіційний сайт Чорноморця.