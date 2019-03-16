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Шаран – про розгром Чорноморця: У другому таймі дії деяких гравців мені не сподобалися

18:38 107 Читать на русском
Шаран – про розгром Чорноморця: У другому таймі дії деяких гравців мені не сподобалися
Володимир Шаран / ФК Шахтар

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран прокоментував перемогу своєї команди над Чорноморцем.

53’ Володимир Коваль
 
Артем Сітало 5’
Владислав Бабогло 32’
Артем Сітало 39’

"Я дуже вдячний нашим футболістам за те, що вони нарешті зіграли так, як хотілося б. У першому таймі використовували свої можливості, і з самого початку стали забивати.

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Це дуже важлива перемога, перша перемога у цьому році. Будемо намагатися в першій "шістці" так само грати – на перемогу, хоча буде дуже важко. У другому таймі, звичайно, дії деяких гравців мені не сподобалися, але я розумію, що це психологія – суперник залишається вдесятьох і рахунок – 3:0.

Чорноморець – Олександрія – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Я хотів, щоб ми краще комбінували, більше моментів створювали, але я розумію хлопців. Вони вже були у невеликій відпустці, тому що ми даємо їм трохи відпочити – у нас ще гра 3 квітня", – цитує Шарана офіційний сайт Чорноморця.

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Чорноморець Чорноморець Чорноморець - Олександрія Олександрія Олександрія Володимир Шаран Володимир Шаран
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