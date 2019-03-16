Александрия на выезде разгромила Черноморец

Александрия в рамках первого матча 22-го тура УПЛ одержала крупную победу над одесским Черноморцем (0:3).

Первый тайм начался достаточно динамично. Активнее выглядела Александрия, которая захватила контроль над мячом, заработала несколько угловых и, наконец, забила уже на 5-й минуте после розыгрыша одного из них – это Ситало зацепился за подачу на дальней штанге, протаранил Мищенко и расстрелял ворота Литовченко. Впрочем, одесситы не сдались и заработали пенальти на 11-й – правда, очень сомнительный, ведь мяч после удара Гошкодери с края штрафной практически в пустой угол нашел на своем пути плечо, а не руку Лучкевича. Аржанов взялся исполнять "одиннадцатиметровый", но пробил мимо!

Червенков: Мы привыкли проигрывать из-за пенальти, наблюдается некая тенденция против Черноморца

В дальнейшем матч проходил при существенном преимуществе александрийцев. На 22-й минуте Ситало мог оформить дубль, но с минимального расстояния форвард попал в перекладину; на 31-й же выстрел Поляруса заблокировали защитники. Арбитр назначил корнер, а Бабогло головой замкнул навес под дальнюю штангу – 0:2. Черноморец посыпался и через семь минут после подачи с центра поля пропустил третий гол: Грачев оставил Ситало за своей спиной, мяч перелетел через Глеба на Артёма, а тот моментально расстрелял ворота одесситов – 0:3.

После перерыва Владимир Шаран снял с игры Валерия Лучевича, а его визави Ангел Червенков выпустил нападающего Владимира Коваля. Последний побегал на поле до 53-й минуты, а потом грубо сыграл против Шендрика, получив прямую красную карточку. После этого матч можно было завершать; гости захватили инициативу и спокойно довели матч до финального свистка.

Таким образом, Александрия добыла первую за четыре последних тура победу, набрав 41 очко и оторвавшись от четвёртой Зари на девять очков. Черноморец остался на предпоследней позиции с 16 зачётными баллами.