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Александрия на выезде разгромила Черноморец

15:46 19 Читати українською
Александрия на выезде разгромила Черноморец
Черноморец – Александрия – 0:3 / фото ФК Александрия

Александрия в рамках первого матча 22-го тура УПЛ одержала крупную победу над одесским Черноморцем (0:3).

53’ Володимир Коваль
 
Артем Ситало 5’
Владислав Бабогло 32’
Артем Ситало 39’

Первый тайм начался достаточно динамично. Активнее выглядела Александрия, которая захватила контроль над мячом, заработала несколько угловых и, наконец, забила уже на 5-й минуте после розыгрыша одного из них – это Ситало зацепился за подачу на дальней штанге, протаранил Мищенко и расстрелял ворота Литовченко. Впрочем, одесситы не сдались и заработали пенальти на 11-й – правда, очень сомнительный, ведь мяч после удара Гошкодери с края штрафной практически в пустой угол нашел на своем пути плечо, а не руку Лучкевича. Аржанов взялся исполнять "одиннадцатиметровый", но пробил мимо!

Червенков: Мы привыкли проигрывать из-за пенальти, наблюдается некая тенденция против Черноморца

В дальнейшем матч проходил при существенном преимуществе александрийцев. На 22-й минуте Ситало мог оформить дубль, но с минимального расстояния форвард попал в перекладину; на 31-й же выстрел Поляруса заблокировали защитники. Арбитр назначил корнер, а Бабогло головой замкнул навес под дальнюю штангу – 0:2. Черноморец посыпался и через семь минут после подачи с центра поля пропустил третий гол: Грачев оставил Ситало за своей спиной, мяч перелетел через Глеба на Артёма, а тот моментально расстрелял ворота одесситов – 0:3.

После перерыва Владимир Шаран снял с игры Валерия Лучевича, а его визави Ангел Червенков выпустил нападающего Владимира Коваля. Последний побегал на поле до 53-й минуты, а потом грубо сыграл против Шендрика, получив прямую красную карточку. После этого матч можно было завершать; гости захватили инициативу и спокойно довели матч до финального свистка.

Таким образом, Александрия добыла первую за четыре последних тура победу, набрав 41 очко и оторвавшись от четвёртой Зари на девять очков. Черноморец остался на предпоследней позиции с 16 зачётными баллами.

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Александрия Александрия Черноморец Черноморец Черноморец - Александрия
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