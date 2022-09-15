Полузащитник Динамо Николай Шапаренко уже стремится как можно скорее вернуться к своим одноклубникам.

Шапаренко был успешно прооперирован в Барселоне, сообщает Динамо в своем официальном Tik Tok.

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Николай уже успел записать видеообращение к своим одноклубникам: "Ребята, всем привет из Барселоны. Сегодня очень важная игра для всех нас. Желаю вам победы и большой удачи, всегда вместе с вами. Динамо вперед!"

Напомним, в сезоне 2022/23 Шапаренко был незаменимым игроком в команде Мирчи Луческу. Полузащитник отыграл все 9 матчей и записал в свой актив 1 голевой пас. Травма в поединке с Фенербахче оказалась серьезной – реабилитация составит минимум полгода.

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